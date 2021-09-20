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Номер извещения
ГП144442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена ворот в корпусах филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 130
Факс
Адрес электронной почты
Yanson.Anton@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Янсон Антон Максимович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Замена ворот в корпусах филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП в цехах №37, №38 и №74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 14:00 GMT +320.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144442Дата и время окончания срока приема заявок Замена ворот в корпусах филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП в цехах №37, №38 и №74Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144442Дата и время вскрытия заявок Замена ворот в корпусах филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП в цехах №37, №38 и №74Колпино
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144442Подведение итогов не позднее Замена ворот в корпусах филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП в цехах №37, №38 и №74Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена ворот в корпусах филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП в цехах №37, №38 и №74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.29
Документация лота
Кол-во: 1
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