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    Главная / Торги / Покупка программного обеспечения

    Покупка программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144439Дата и время окончания срока приема заявок Покупка программного обеспеченияМещанскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ПО.docx

    Коммерческое_предложение_ФОРМА.docx

    Извещение_о_проведении_процедуры.doc

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    kuhtenkova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухтенкова Мария Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Мещанский

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144439Дата и время окончания срока приема заявок Покупка программного обеспеченияМещанский

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 14:0006.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144439Дата и время вскрытия заявок Покупка программного обеспеченияМещанский

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144439Подведение итогов не позднее Покупка программного обеспеченияМещанский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144439Подведение итогов не позднее Покупка программного обеспеченияМещанский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка программного обеспечения

    Начальная цена

    737 428,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    26.1

    Компоненты электронные и платы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027840/name/613893b6cc7b70.16634174

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно Техническому заданию"

    Кол-во:

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