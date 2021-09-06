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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Мещанский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144439Дата и время окончания срока приема заявок Покупка программного обеспеченияМещанский
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 14:0006.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144439Дата и время вскрытия заявок Покупка программного обеспеченияМещанский
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144439Подведение итогов не позднее Покупка программного обеспеченияМещанский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка программного обеспечения
Начальная цена
737 428,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
26.1
46.51
Документация лота
Кол-во:
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