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Номер извещения
32110588526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству наружного газопровода до границы земельного участка при подключении (технологическом присоединении) объектов 1,2,3 категории в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салават
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
Почтовый адрес
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
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Адрес электронной почты
muslimov.d@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Выполнение работ по строительству наружного газопровода до границы земельного участка при подключении (технологическом присоединении) объектов 1,2,3 категории в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салават
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588526Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству наружного газопровода до границы земельного участка при подключении (технологическом присоединении) объектов 1,2,3 категории в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. СалаватУфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству наружного газопровода до границы земельного участка при подключении (технологическом присоединении) объектов 1,2,3 категории в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салават
Начальная цена
15 614 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Адрес местонахождения
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
42.2
42.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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