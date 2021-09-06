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    Главная / Торги / Закупка системы видеонаблюдения

    Закупка системы видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003068Дата и время окончания срока приема заявок Закупка системы видеонаблюденияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка системы видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__добавлено_7поз.xlsx

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    АП003068_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка системы видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 17:00 GMT +306.09.2021 17:0006.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003068Дата и время окончания срока приема заявок Закупка системы видеонаблюденияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003068Подведение итогов не позднее Закупка системы видеонаблюденияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003068Подведение итогов не позднее Закупка системы видеонаблюденияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка системы видеонаблюдения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33

    Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036799/name/6148591f262019.65904507

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "IP-камера, купольная , 3 Mn 2,7-12 мм H4D3PRV2"

    Кол-во: 127

    "Позиция 2"

    "Цилиндрическая IP-камера , 3МП 2,7-12 мм HBD3PR2"

    Кол-во: 85

    "Позиция 3"

    "Камера видеонаблюдения с поворотным усройством HDZP304DI"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Север HP DL380 Gen9 1(up2)х E5-2620м4 8С, 2.1GHz 1х16GB-R DDR4-2400T , P840ar-4GB, (RAID 1+0/5/5+0/6/6+0 ) noHDD (12/15 LFF3.5", РЗ) 2х800W Flex Plat, 4х1Gb/s, noDVD, iL04.2,Rack2U,3-3-3 С ПО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Жесткий диск HPE 8TB 12G SAS 7.2K грт LFF (3,5шт) 512е SC Midline 1yr Warranty Hard Drive"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Автоматизированное рабочее место Е5-1620v4 16GB (2x8GB)DDR4-2400, 1TB SATA, 7200 HDD SuperMultiODD mouse keyboard Cardreader Win10Pro 64"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Видеокарта 8GB 4хDisplayport PCI-E 3,0х16 M6М52АА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Монитор HP EliteDisplay S231d 23" F3J72AA#ABB"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания APCST5KRMXLI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Батарея SRT RM E[tended-Run 192 voits Rack 3U SRT192RMBP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Источник бесперебойного питания SMC10001APC Smart-UPS C 1000 BA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "KVMP-переключатель Aten Cl5708M-AT-RG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шкаф телекоммунитационный 12U (19") настенный "TL-12.6.6-C.7035""

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Коммутатор сетевой (48 портов) Cisco "WSC2960X- 48FPD-L""

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Вентилятор модуль ВМ-19-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Источник бесперебойного питания "СИПБЗКА.9-11" АПСМю43524.019-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Вентилятор модуль МВ-400-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шкаф телекоммунитационный 45U (19") настенный "ШТК-С-45.610"-44АА""

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Карта удаленного управления для ИБП "SNMP BY506""

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Автоматический выключатель 2П 16А "BA47- 29 2P 16B""

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "УЗИП Класса Защиты 2 (DS42S-230)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Лицензия на прораммное обеспечние HDVM для 1 камеры DVM-CACNT"

    Кол-во: 217

    "Позиция 23"

    "DVM console лицензия операторского интерфейса DVM-CLCONCT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Интерфейс защиты камеры от вмешательства DVM-OPCSD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Усовершенствовнный алгоритм обнаружения (Premium) DVM-VAPREM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Поиск движения в архиве видеоинформации DVM-OPMOT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Авторизованное воспроизведение или экспорт изображения с камеры DVMOPAUTHPB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "DVD диск с ПО DVD К620 DVM-ZZDVD620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Патч-корд RJ45-RJ45б 1 м 51636"

    Кол-во: 220

    "Позиция 30"

    "Патч-корд 41F-S1-LC-LC-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Патч-панель на 48 портов (1U) "PPHD-19-48- 8P8C-C5e-110D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Оптическая панель 47D-24S2-2L-16-11BL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Модуль оптический SFP+ SFP-10G-LR"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Кабель питания Cabeus PC-189-CDE-1,8 м (IEC 320 C13-IEC 320 C14 1,8м)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Кабель питания Cabeus PC-189-CDE-1,2 м (IEC 320 C13-IEC 320 C13 1,2м)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Коробка монтажная для кронштейнов камер серии HDZ JB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Кронштейн для поворотных камер HDZWM2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Потолочный кронштейн для поворотных камер HDZCM1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Настенный кронштейн для купольных камер HQA-WK"

    Кол-во: 67

    "Позиция 40"

    "Соединительная коробка HQA-BB2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Соединительная коробка HBS-BB2"

    Кол-во: 85

    "Позиция 42"

    "Переходник для углового монтажа HDZCMA"

    Кол-во: 3

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