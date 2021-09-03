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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110588512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
Почтовый адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Контактный телефон
+7 8452 69-11-18
Факс
+7 8452 72-09-07
Адрес электронной почты
K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюкаева Хава Сулеймановна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по по капитальному строительству
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по по капитальному строительству
Начальная цена
2 579 279,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВГАЗ
Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ
Адрес местонахождения
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
43.99
43
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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