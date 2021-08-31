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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных изделий и комплектующих

    Закупка электромонтажных изделий и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных изделий и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Форма_ТКП__АП003067__74поз.xlsx

    Приложение перечень_4.xlsx

    АП003067_от_18.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2021 11:0018.09.2021 11:0018.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003067Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202118.09.2021 11:0018.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003067Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036175/name/61459a8f654e52.07801234

    18.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пост кнопочный в составе:Корпус поста КП-103, Кнопка SD-7, Светосигнальный индикатор AL-22"

    Кол-во: 92

    "Позиция 2"

    "Розетка штепсельная 2х-полюсная с 3-м заземляющим контактом 250 В, 16А, скрытой установки РС10-3-ГБ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Розетка штепсельная 2х-полюсная с 3-м заземляющим контактом 250 В, 16А, скрытой установки РС12-3-ГБ"

    Кол-во: 41

    "Позиция 4"

    "Розетка штепсельная 2х-полюсная с 3-м заземляющим контактом 250 В, 16А, открытой установки РСб20-3-ФСр"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Розетка штепсельная 3-х фазная с заземляющим контактом 380 В, 32А ССИ-425"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Выключатель однополюсный 250 В, 10 А , скрытого исполнения , Ip20 ВС10-1-0-ЛБ"

    Кол-во: 109

    "Позиция 7"

    "Выключатель однополюсный 250 В, 10 А , скрытого исполнения , Ip20 ВС10-2-0-ЛБ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Выключатель однополюсный 250 В, 10 А , открытого исполнения , Ip20 ВС20-1-0-ГБ"

    Кол-во: 105

    "Позиция 9"

    "Выключатель однополюсный 250 В, 10 А , открытого исполнения , Ip20 ВС20-2-0-ГБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Переключатель на 2 направления однополюсный 250 В, 10 А скрытого исполнения IP 20 ВСп10-1-0-ГБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Напольная коробка 12 модулей 089605"

    Кол-во: 222

    "Позиция 12"

    "Напольная коробка 10 модулей 089620"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "Светильник светодиодный мощ, 30 Вт, IP65 CD LED"

    Кол-во: 82

    "Позиция 14"

    "Светильник светодиодный мощ, 30 Вт, IP20 OPTIMA ECO LED 595"

    Кол-во: 308

    "Позиция 15"

    "Светильник светодиодный мощ, 30 Вт, IP20 OPTIMA ECO LED 1200"

    Кол-во: 596

    "Позиция 16"

    "Светильник светодиодный мощ, 30 Вт, IP65 SLICK.PRS ECO LED 30"

    Кол-во: 708

    "Позиция 17"

    "Светильник светодиодный мощ, 40 Вт, IP20 SLICK. CLEAN LED595"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Светильник светодиодный мощ, 3,6 Вт, IP65 URAN 6523-4-LED"

    Кол-во: 107

    "Позиция 19"

    "Светильник светодиодный мощ, 3,6 Вт, IP65 с надписью ПК Uran 6513-3 LED"

    Кол-во: 127

    "Позиция 20"

    "Прожектор светодиодный 30 Вт, IP 65 ECOOFLOOO LED 30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Светильник светодиодный 30 Вт IP 20 Troffer Sparkle 595 LED"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Светодиодная подвесная модуль система мощ. 48 Вт IP 20 Space LED Dream D 1500"

    Кол-во: 406

    "Позиция 23"

    "Светильник светодиодный для высоких пролетов мощ. 225 Вт ,IP 66 HB LED 225 D40"

    Кол-во: 596

    "Позиция 24"

    "Светильник светодиодный прикроватный прикроватный мощ. 17 Вт, ШЗ 20 ЩВЕ ДУВ 17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Коробка установочная У-196"

    Кол-во: 188

    "Позиция 26"

    "Коробка ответвительная КМ41004"

    Кол-во: 262

    "Позиция 27"

    "Коробка ответвительная КМ4123"

    Кол-во: 126

    "Позиция 28"

    "Скоба"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 29"

    "Наконечник DT-35"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Наконечник DT-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Наконечник DT-120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Наконечник DT-185"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Наконечник DT-240"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Короб металлический 100х50"

    Кол-во: 950

    "Позиция 35"

    "Крышка к коробу 100х50"

    Кол-во: 950

    "Позиция 36"

    "Консоль ML 33834INOX"

    Кол-во: 620

    "Позиция 37"

    "Соединительная пластина FC37306"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 38"

    "Подвес ВSD2110ZL"

    Кол-во: 2230

    "Позиция 39"

    "Перегородка 100х50"

    Кол-во: 950

    "Позиция 40"

    "Угловая секция 90 гр. 100х50"

    Кол-во: 184

    "Позиция 41"

    "Крышка у угловой секции 90гр. 100х50"

    Кол-во: 184

    "Позиция 42"

    "Т-отвод 100х50"

    Кол-во: 35

    "Позиция 43"

    "Крышка Т-отводу 100х50"

    Кол-во: 35

    "Позиция 44"

    "Х-отвод 100х50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Крышка Х-отводу 100х50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Короб металлический 200х50"

    Кол-во: 231

    "Позиция 47"

    "Крышка к коробку 200х50"

    Кол-во: 231

    "Позиция 48"

    "Перегородка 200х50"

    Кол-во: 231

    "Позиция 49"

    "Консоль 200х50"

    Кол-во: 420

    "Позиция 50"

    "Соединительная пластина FC37306"

    Кол-во: 462

    "Позиция 51"

    "Подвес BSD2110ZL"

    Кол-во: 273

    "Позиция 52"

    "Угловая секция 90 гр. 200х50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "Крышка у угловой секции 90гр. 200х50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    "Т-отвод 200х50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Крышка Т-отводу 200х50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Короб металлический 400х100"

    Кол-во: 33

    "Позиция 57"

    "Крышка к коробу 400х100"

    Кол-во: 33

    "Позиция 58"

    "Перегородка 400х100"

    Кол-во: 33

    "Позиция 59"

    "Консоль 400х100"

    Кол-во: 72

    "Позиция 60"

    "Соединительная пластина FC37306"

    Кол-во: 66

    "Позиция 61"

    "Подвес BSD2110ZL"

    Кол-во: 27

    "Позиция 62"

    "Т-отвод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Крышка к Т-отводу 400х100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Угловая секция 90 гр. 400х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Крышка у угловой секции 90гр. 400х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Короб металлический 50х50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Труба ТУ6-19-215-83, 25х15 ПВХ-В ЭП25"

    Кол-во: 350

    "Позиция 68"

    "Труба винипластовая d100 мм"

    Кол-во: 160

    "Позиция 69"

    "Труба винипластивая d50мм"

    Кол-во: 220

    "Позиция 70"

    "Труба винипластивая d32мм"

    Кол-во: 225

    "Позиция 71"

    "Труба винипластивая d25мм"

    Кол-во: 1070

    "Позиция 72"

    "Труба винипластивая d50мм"

    Кол-во: 635

    "Позиция 73"

    "Труба винипластивая d25мм"

    Кол-во: 55340

    "Позиция 74"

    "Труба винипластивая d32мм"

    Кол-во: 4815

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