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Номер извещения
АП003067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электромонтажных изделий и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.09.2021 11:0018.09.2021 11:0018.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003067Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электромонтажных изделий и комплектующих (№1603)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.12
Документация лота
Кол-во: 92
Кол-во: 11
Кол-во: 41
Кол-во: 48
Кол-во: 2
Кол-во: 109
Кол-во: 15
Кол-во: 105
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 222
Кол-во: 80
Кол-во: 82
Кол-во: 308
Кол-во: 596
Кол-во: 708
Кол-во: 6
Кол-во: 107
Кол-во: 127
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 406
Кол-во: 596
Кол-во: 1
Кол-во: 188
Кол-во: 262
Кол-во: 126
Кол-во: 15000
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 950
Кол-во: 950
Кол-во: 620
Кол-во: 1900
Кол-во: 2230
Кол-во: 950
Кол-во: 184
Кол-во: 184
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 231
Кол-во: 231
Кол-во: 231
Кол-во: 420
Кол-во: 462
Кол-во: 273
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 72
Кол-во: 66
Кол-во: 27
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 350
Кол-во: 160
Кол-во: 220
Кол-во: 225
Кол-во: 1070
Кол-во: 635
Кол-во: 55340
Кол-во: 4815
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