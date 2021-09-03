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Номер извещения
32110588486
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение подрядчика для выполнения проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
383 доб.373-42-51
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Новосибирск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области
Начальная цена
9 430 719,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
157 178,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
71.12.19.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 39
Кол-во: 19
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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