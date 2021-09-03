Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 0 до 100 м)." Кол-во: 39

"Позиция 2" "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 100,01 до 200 м)." Кол-во: 19

"Позиция 3" "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 200,01 до 500 м)." Кол-во: 25

"Позиция 4" "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 500,01 до 1 000 м)." Кол-во: 25

"Позиция 5" "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 1 000,01 до 2 000 м)." Кол-во: 5