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    Главная / Торги / Определение подрядчика для выполнения проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

    Определение подрядчика для выполнения проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588486Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской областиг. НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-53/2021/НФ

    Наименование закупки

    Определение подрядчика для выполнения проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация.rar

    Итоговый_протокол__МИ_53_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    383 доб.373-42-51

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Новосибирск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588486Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской областиг. Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области

    Начальная цена

    9 430 719,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    157 178,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    157 178,66

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029541/name/613acaa2245363.99238957

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 0 до 100 м)."

    Кол-во: 39

    "Позиция 2"

    "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 100,01 до 200 м)."

    Кол-во: 19

    "Позиция 3"

    "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 200,01 до 500 м)."

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 500,01 до 1 000 м)."

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 1 000,01 до 2 000 м)."

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Выполнение проектных работ по разработке проектной документации для строительства объектов сети газораспределения в Новосибирской области (Газопровод протяженностью от 2 000,01 до 4 000 м)."

    Кол-во: 5

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