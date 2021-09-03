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    Главная / Торги / Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору

    Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588590

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110588590.pdf

    335_поставка_комплекта_слесарно_монтажного_инструмента.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-30

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    SemakinValeriy@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семакин Валерий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588590Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 10:0004.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588590Подведение итогов не позднее Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта слесарно-монтажного инструмента Hoffmann или эквивалента по параметрам согласно приложения №1 к договору

    Начальная цена

    299 483,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030245/name/613b39175d8494.27794023

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

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