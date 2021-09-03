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    Главная / Торги / Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)

    Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144435Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144435

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    ТЗ_на_бульдозер_НУР_2021.docx

    Закупочная_документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-87

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Marina.Pleshakova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Плешакова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144435Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144435Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2021 10:0003.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144435Подведение итогов не позднее Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.12.202103.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144435Подведение итогов не позднее Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)"

    Кол-во: 1

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