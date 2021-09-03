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Номер извещения
ГП144435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-87
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Marina.Pleshakova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Плешакова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144435Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144435Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
03.12.2021 10:0003.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144435Подведение итогов не позднее Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.12.202103.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144435Подведение итогов не позднее Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг бульдозерной техникой в количестве 1 единицы сверхтяжелого тягового класса (эксплуатационная масса свыше 50т и призмой волочения более 7,5м3)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
52.29.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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