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    Главная / Торги / Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г

    Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144443Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144443

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/21-01117

    Наименование закупки

    Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Резиденты.docx

    Приложение_1_к_оферте.xlsx

    Договор_нерезиденты.docx

    ТЗ.7z

    ЗД_ВН_16_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    tatyana.lebedeva01@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144443Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144443Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144443Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    23.20.1

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КИРПИЧ МКВ 72-1"

    Кол-во: 1277

    "Позиция 2"

    "КИРПИЧ МКВ 72-3"

    Кол-во: 14100

    "Позиция 3"

    "КИРПИЧ МКВ-72-5"

    Кол-во: 1066

    "Позиция 4"

    "КИРПИЧ МКВ 72-7"

    Кол-во: 6283

    "Позиция 5"

    "КИРПИЧ МКВ 72-8"

    Кол-во: 8640

    "Позиция 6"

    "КИРПИЧ МКВ 72-11"

    Кол-во: 11421

    "Позиция 7"

    "КИРПИЧ МКВ 72-23"

    Кол-во: 936

    "Позиция 8"

    "КИРПИЧ МКВ 72-83"

    Кол-во: 6517

    "Позиция 9"

    "КИРПИЧ МКВ 72-87"

    Кол-во: 128

    "Позиция 10"

    "КИРПИЧ МКВ 72-88"

    Кол-во: 4518

    "Позиция 11"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 42-1"

    Кол-во: 24783

    "Позиция 12"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 42-2"

    Кол-во: 19783

    "Позиция 13"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 42-7"

    Кол-во: 24526

    "Позиция 14"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 42-9"

    Кол-во: 31567

    "Позиция 15"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 42-10"

    Кол-во: 5261

    "Позиция 16"

    "КИРПИЧ НАСАДОЧНЫЙ ШВ-42 № 80-А"

    Кол-во: 145186

    "Позиция 17"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ37-1"

    Кол-во: 12205

    "Позиция 18"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 37-2"

    Кол-во: 10177

    "Позиция 19"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 37-7"

    Кол-во: 10130

    "Позиция 20"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 37-8"

    Кол-во: 4925

    "Позиция 21"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 37-9"

    Кол-во: 12865

    "Позиция 22"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ 37-10"

    Кол-во: 5089

    "Позиция 23"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ-37 №83"

    Кол-во: 420

    "Позиция 24"

    "ШАМОТ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ШВ-37 №88"

    Кол-во: 360

    "Позиция 25"

    "КИРПИЧ НАСАДОЧНЫЙ ШВ-37 №28"

    Кол-во: 52002

    "Позиция 26"

    "ИЗДЕЛИЕ ШАМОТНОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦ. ШТ-1,3 № 5"

    Кол-во: 97180

    "Позиция 27"

    "ИЗДЕЛИЕ ШАМОТНОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦ. ШТ-1,3 №44"

    Кол-во: 3528

    "Позиция 28"

    "ИЗДЕЛИЕ ШАМОТНОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦ. ШТ-1,3 №45"

    Кол-во: 3805

    "Позиция 29"

    "ИЗДЕЛИЕ ШАМОТНОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦ. ШТ-1,3 №49"

    Кол-во: 24380

    "Позиция 30"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №1"

    Кол-во: 1188

    "Позиция 31"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №2"

    Кол-во: 11615

    "Позиция 32"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №3"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №7"

    Кол-во: 2774

    "Позиция 34"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №8"

    Кол-во: 5548

    "Позиция 35"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №9"

    Кол-во: 19505

    "Позиция 36"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №10"

    Кол-во: 3358

    "Позиция 37"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №11"

    Кол-во: 405

    "Позиция 38"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №30"

    Кол-во: 7722

    "Позиция 39"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №32"

    Кол-во: 2266

    "Позиция 40"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №34"

    Кол-во: 233

    "Позиция 41"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №63"

    Кол-во: 339

    "Позиция 42"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДВ №80К"

    Кол-во: 84940

    "Позиция 43"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДЛ1,2 №5"

    Кол-во: 14601

    "Позиция 44"

    "ИЗДЕЛИЯ ДИНАСОВЫЕ ДЛ1,2 №50"

    Кол-во: 3884

    "Позиция 45"

    "ПЛИТА МКРП-340 600Х400Х40"

    Кол-во: 2312

    "Позиция 46"

    "ПЛИТА МКРП-340 600Х400Х30"

    Кол-во: 7443

    "Позиция 47"

    "Войлок МКРВ-200"

    Кол-во: 15.4

    "Позиция 48"

    "МАССА МУЛЛИТОКОРУНДОВАЯ ММКН-90, 93"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 49"

    "МЕРТЕЛЬ ДИНАСОВЫЙ МДК"

    Кол-во: 19.26

    "Позиция 50"

    "МЕРТЕЛЬ ММК-85"

    Кол-во: 20.29

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