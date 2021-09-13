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Номер извещения
ГП144443
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
tatyana.lebedeva01@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144443Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМосква
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144443Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144443Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 гМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
23.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 14100
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Кол-во: 0.12
Кол-во: 19.26
Кол-во: 20.29
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