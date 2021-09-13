Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144443 Уникальный номер закупки Номер закупки ОЗиЦС/21-01117 Наименование закупки Поставка огнеупорной продукции для ООО «Мечел Материалы» для проведения капитального ремонта второго разряда Воздухонагревателя №16 (для нужд ПАО «ЧМК») в январе 2022 г Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 Факс +7 495 221-88-00 Адрес электронной почты tatyana.lebedeva01@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Лебедева Татьяна Николаевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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