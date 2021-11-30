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    Главная / Торги / Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда

    Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2021 13:0030.11.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144433Дата и время окончания срока приема заявок Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. ВологдаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144433

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Форма_ТКП_образец__1__СИЗ.xlsx

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    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.11.2021 13:00 GMT +330.11.2021 13:0030.11.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144433Дата и время окончания срока приема заявок Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2021 09:0001.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144433Подведение итогов не позднее Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144433Подведение итогов не позднее Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда

    Начальная цена

    9 219 985,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30

    Спецодежда прочая

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки зимние 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ботинки летние 42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ботинки летние 43"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Валенки"

    Кол-во: 48

    "Позиция 6"

    "Валенки на р/х"

    Кол-во: 132

    "Позиция 7"

    "Галоши диэлектрические"

    Кол-во: 319

    "Позиция 8"

    "Комбинезон защитный 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комбинезон защитный 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Костюм комбинированный зимний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Костюм комбинированный зимний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 17

    "Позиция 12"

    "Костюм комбинированный зимний 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Костюм комбинированный зимний 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Костюм комбинированный зимний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Костюм комбинированный зимний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Костюм комбинированный зимний 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "Костюм комбинированный летний 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Костюм комбинированный летний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Костюм комбинированный летний 182-188/ 60-62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Костюм охранника Спецназ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Костюм противоэнцефалитный СКЗ 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Костюм противоэнцефалитный СКЗ 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Костюм противоэнцефалитный СКЗ 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Костюм противоэнцефалитный СКЗ 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Костюм рабочий зимний 170-176/ 44-46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Костюм рабочий зимний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 14

    "Позиция 27"

    "Костюм рабочий зимний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 62

    "Позиция 28"

    "Костюм рабочий зимний 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 46

    "Позиция 29"

    "Костюм рабочий зимний 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 39

    "Позиция 30"

    "Костюм рабочий зимний 170-176/ 64-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Костюм рабочий зимний 182-188/ 44-46"

    Кол-во: 33

    "Позиция 32"

    "Костюм рабочий зимний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 38

    "Позиция 33"

    "Костюм рабочий зимний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 57

    "Позиция 34"

    "Костюм рабочий зимний 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 26

    "Позиция 35"

    "Костюм рабочий зимний 182-188/ 60-62"

    Кол-во: 13

    "Позиция 36"

    "Костюм рабочий зимний 194-200/ 64-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Костюм сварщика брезентовый 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Костюм сварщика брезентовый 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 23

    "Позиция 39"

    "Костюм сварщика брезентовый 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Костюм сварщика брезентовый 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Костюм сварщика брезентовый 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Костюм сварщика брезентовый 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Костюм сварщика брезентовый 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Костюм сварщика брезентовый 182-188/ 60-62"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Костюм сварщика зимний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Костюм сварщика зимний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Костюм сварщика зимний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 66

    "Позиция 48"

    "Костюм сварщика зимний 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 29

    "Позиция 49"

    "Костюм сварщика зимний 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Костюм сварщика зимний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 68

    "Позиция 51"

    "Костюм сварщика зимний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 58

    "Позиция 52"

    "Костюм сварщика зимний 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 32

    "Позиция 53"

    "Костюм сварщика зимний 182-188/ 60-62"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Костюм сварщика зимний 194-200/ 60-62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Костюм сварщика летний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Костюм сварщика летний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Костюм сварщика трикотажный зимний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Костюм сварщика трикотажный зимний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Костюм сварщика трикотажный летний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Костюм сварщика трикотажный летний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Костюм сигнальный зимний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Костюм сигнальный зимний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Костюм сигнальный зимний 182-188/ 44-46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Костюм сигнальный зимний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Костюм сигнальный зимний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Костюм сигнальный летний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Костюм сигнальный летний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Костюм сигнальный летний 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Костюм сигнальный летний 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Костюм сигнальный летний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Костюм сигнальный летний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Костюм утепленный (рабочий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Куртка утеплённая 170-176/ 44-46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Куртка утеплённая 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Куртка утеплённая 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Куртка утеплённая 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Куртка утеплённая 182-188/ 44-46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Куртка утеплённая 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Куртка утеплённая 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Лазы ЛУ с шипами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Лыжи деревянные "Охотник""

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Маска защитная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Маска сварщика Speedglas c Adflo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Очки газосварщика закрытые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Очки газосварщика открытые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 18

    "Позиция 87"

    "Очки прозрачные закрытые"

    Кол-во: 162

    "Позиция 88"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Перчатки п/ш"

    Кол-во: 21

    "Позиция 90"

    "Перчатки покр. полн."

    Кол-во: 72

    "Позиция 91"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 31

    "Позиция 92"

    "Перчатки спилковые"

    Кол-во: 126

    "Позиция 93"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 18

    "Позиция 94"

    "Перчатки х/б ПВХ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 95"

    "Подшлемник ватный"

    Кол-во: 399

    "Позиция 96"

    "Подшлемник сварщика спилковый"

    Кол-во: 64

    "Позиция 97"

    "Подшлемник трикотажный (спецназ)"

    Кол-во: 217

    "Позиция 98"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 170-176/ 60-62"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 182-188/ 56-58"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Полукомбинезон рабочий зимний 182-188/ 64-66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Полукомбинезон рабочий летний 158-164/ 52-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Полукомбинезон рабочий ПВХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Полумаска"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Пояс предохранительный лямочный"

    Кол-во: 678

    "Позиция 110"

    "Респиратор лепесток-200"

    Кол-во: 269

    "Позиция 111"

    "Респиратор РУ-60м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Рукавицы брезент."

    Кол-во: 1551

    "Позиция 113"

    "Рукавицы х/б"

    Кол-во: 104

    "Позиция 114"

    "Сапоги зимние 46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Сапоги рыбацкие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Строп двойной из ленты с амортизатором"

    Кол-во: 17

    "Позиция 117"

    "Строп страховочный (2 карабина)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 118"

    "Строп страховочный двухплечий (3 карабина)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Фартук прорезиненный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Фартук рентгенозащитный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Халат 158-164/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Халат 170-176/ 48-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Халат 170-176/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Халат 170-176/ 56-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Халат 182-188/ 44-46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Халат 182-188/ 48-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Халат 182-188/ 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Чулок вкладной"

    Кол-во: 27

    "Позиция 129"

    "Шлем абразивоструйный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Щиток защитный"

    Кол-во: 264

    "Позиция 131"

    "Щиток сварщика"

    Кол-во: 2

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    Заказчик
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    Прием заявок:
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    Лоты:
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