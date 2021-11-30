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Номер извещения
ГП144433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 910 457-24-81
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
grudinin.da@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грудинин Дмитрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2021 13:00 GMT +330.11.2021 13:0030.11.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144433Дата и время окончания срока приема заявок Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. ВологдаМосква
Подведение итогов не позднее
01.12.2021 09:0001.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144433Подведение итогов не позднее Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. ВологдаМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация СиЗ (средств индивидуальной защиты), спецодежды г. Вологда
Начальная цена
9 219 985,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
14.12.30
32.99.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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