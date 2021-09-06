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Номер извещения
ГП144432
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
barmin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бармин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144432Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 годПермь
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144432Дата и время вскрытия заявок Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 годПермь
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144432Подведение итогов не позднее Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 годПермь
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144432Подведение итогов не позднее Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 годПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
55 тонн равными партиями до конца 2021 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до склада ООО «ФЛЭК» г. Пермь ул. Промышленная, 104Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
20.59.59.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55
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