Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144432 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка Фосфолирированный алкилфенол АФ9-10 , либо АФ9-12 с массовой концентрацией активной основы (сухого остатка) не менее 80% в количестве 55 тонн на 2021 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры запрос_КП.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК

Все закупки и тендеры ФЛЭК Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3 Почтовый адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3 Контактный телефон +7 342 294-62-90 Факс +7 342 294-62-93 Адрес электронной почты barmin@flek.pnsh.ru Ф.И.О. контактного лица Бармин Игорь Викторович Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru