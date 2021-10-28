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Номер извещения
32110588606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по восстановлению высотно-планового положения складской площадки №5, расположенной в тылу причала №5 (S=6 920 м2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
port.temryuk@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Суворова Вероника Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по восстановлению высотно-планового положения складской площадки №5, расположенной в тылу причала №5 (S=6 920 м2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2021 14:00 GMT +328.10.2021 14:0028.10.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588606Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по восстановлению высотно-планового положения складской площадки №5, расположенной в тылу причала №5 (S=6 920 м2)Темрюк
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2021 14:0028.10.2021 14:0028.10.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588606Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по восстановлению высотно-планового положения складской площадки №5, расположенной в тылу причала №5 (S=6 920 м2)Темрюк
Подведение итогов не позднее
25.11.2021 14:0025.11.2021 14:0025.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588606Подведение итогов не позднее Оказание услуг по восстановлению высотно-планового положения складской площадки №5, расположенной в тылу причала №5 (S=6 920 м2)Темрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по восстановлению высотно-планового положения складской площадки №5, расположенной в тылу причала №5 (S=6 920 м2)
Начальная цена
20 721 009,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно п. 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Темрюк , порт "Темрюк", ООО "Порт Мечел-Темрюк"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
71.12
71.12.3
Документация лота
Кол-во:
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