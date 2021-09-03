Лот 1

МИ №21VP2159 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4, с.1А, адрес: г. Москва, Госпитальная набережная, вл.4/2 стр.1, (участок 2)», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Госпитальная, вл. 4/2, стр. 1 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)