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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатели смотреть вложение.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-54-72
Факс
--
Адрес электронной почты
StulovaNV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Cтулова Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатели во вложении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 07:00 GMT +303.09.2021 07:0003.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144430Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели во вложенииСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 07:0003.09.2021 07:0003.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144430Дата и время вскрытия заявок Электродвигатели во вложенииСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 07:0003.09.2021 07:0003.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144430Подведение итогов не позднее Электродвигатели во вложенииСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели во вложении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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