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    Главная / Торги / Запрос предложений по поставке запасных частей для компрессоров CAMERON для Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ».

    Запрос предложений по поставке запасных частей для компрессоров CAMERON для Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144427Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144427

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по поставке запасных частей для компрессоров CAMERON для Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_техническому_заданию___перечень_запчастей_для_компрессоров_CAMERON.docx

    Тендерная_документация_на_приобретение_запчастей_для__компрессоров_CAMERON.docx

    Приложение___1_к_техническому_заданию___перечень_запчастей_для_компрессоров_CAMERON.pdf

    Тендерная_документация_на_приобретение_запчастей_для__компрессоров_CAMERON.pdf

    Техническое_задание___приобретение_запчастей_для__компрессоров_CAMERON.docx

    Техническое_задание___приобретение_запчастей_для__компрессоров_CAMERON.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ГП144427.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ГП144427.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Контактный телефон

    +7 3822 70-41-77 доб. 79138765605

    Факс

    +7 812 322-88-56

    Адрес электронной почты

    ChervachYurS@tnhk.sibur.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Червач Юрий Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 16:00 GMT +314.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144427Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 10:0015.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144427Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 16:0017.09.2021 16:0017.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144427Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 16:0017.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144427Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перечень и количество запасных частей указано в Приложении № 1 к Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тендерная документация на закупку

    26.08.2021

    Техническое задание

    26.08.2021

    Приложение № 1 к техническому заданию

    26.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035858/name/6144892bba8458.55327338

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035860/name/614489316cb973.05152591

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект запасных частей для центробежных компрессоров CAMERON TANX12000 № 18791, ТА6000 № 18792, ТАЕ-55RС/30 №18787"

    Кол-во: 1

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