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Номер извещения
ГП144427
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по поставке запасных частей для компрессоров CAMERON для Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
Контактный телефон
+7 3822 70-41-77 доб. 79138765605
Факс
+7 812 322-88-56
Адрес электронной почты
ChervachYurS@tnhk.sibur.ru
Ф.И.О. контактного лица
Червач Юрий Станиславович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 16:00 GMT +314.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144427Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 10:0015.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144427Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 16:0017.09.2021 16:0017.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144427Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для компрессоров CAMERON согласно прилагаемого перечня по Приложению № 1 к техническому заданию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перечень и количество запасных частей указано в Приложении № 1 к Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
28.13.32.120
Документация лота
Кол-во: 1
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