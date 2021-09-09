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    Главная / Торги / Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 14:0009.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595574Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества обществаОренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110595574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    105

    Наименование закупки

    Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4___Критерии_оценки.doc

    Приложение_2___Проект_договора_КАСКО.docx

    Приложение_2___Проект_договора_ОПО.docx

    Приложение_2___Проект_договора_ОСАГО.docx

    Приложение_7___Обоснов_НМЦ.xlsx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_1.2___Техническому_заданию.docx

    Приложение_3___Формы_подачи_предложений__услуги_.xlsx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Приложение_2___Проект_договора_ГО_перед_3_ми_лицами.docx

    Приложение_1___Технические_задания_консолидированно.docx

    Приложение_5___Памятка_ГЛБ.docx

    96_2021ГПБ___услуги_комплексного_страхования.pdf

    Лист_согласования_96_2021_ГПБ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6262

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.chegodaeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чегодаева Вероника Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 14:00 GMT +309.09.2021 14:0009.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595574Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества обществаОренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 07:0008.10.2021 07:0008.10.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595574Подведение итогов не позднее Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества обществаОренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 07:0008.10.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595574Подведение итогов не позднее Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества обществаОренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг комплексного страхования ответственности ООО «Оренбург Водоканал» перед третьими лицами, а также имущества общества

    Начальная цена

    1 981 136,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а) Оказание услуг добровольного страхования автомобильной техники ООО "Оренбург Водоканал" (Страхование КАСКО): Страховая премия подлежит уплате в рассрочку 4 (четырьмя) равными платежами; б) Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности автомобильной и тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" (Страхование ОСАГО): Страховая премия уплачивается Страхователем Страховщику разными частями, согласно срокам страхования по безналичному расчету, предоплатой 100 % выставленной суммы по счету; в) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для нужд ООО "Оренбург Водоканал": Страховая премия уплачивается Страхователем Страховщику разными частями, согласно срокам страхования по безналичному расчету, предоплатой 100 % выставленной суммы по счету; г) Оказание услуг страхования гражданской ответственности перед третьими лицами для нужд ООО "Оренбург Водоканал": Страховая премия уплачивается в рассрочку двумя равными платежами. Первый платеж в размере 50 % вносится в течение 15 банковских дней с момента подписания договора. Второй платеж в размере 50% вносится в течение 6 месяцев с даты заключения договора;
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076254/name/618aa29cab4542.35427676

    09.11.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076256/name/618aa2a84b9db3.69900605

    09.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности автомобильной и тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" (Страхование ОСАГО)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг добровольного страхования автомобильной техники ООО "Оренбург Водоканал" (Страхование КАСКО)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для нужд ООО "Оренбург Водоканал""

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг страхования гражданской ответственности перед третьими лицами для нужд ООО "Оренбург Водоканал""

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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