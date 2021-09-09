Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

а) Оказание услуг добровольного страхования автомобильной техники ООО "Оренбург Водоканал" (Страхование КАСКО): Страховая премия подлежит уплате в рассрочку 4 (четырьмя) равными платежами; б) Оказание услуг обязательного страхования автогражданской ответственности автомобильной и тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" (Страхование ОСАГО): Страховая премия уплачивается Страхователем Страховщику разными частями, согласно срокам страхования по безналичному расчету, предоплатой 100 % выставленной суммы по счету; в) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для нужд ООО "Оренбург Водоканал": Страховая премия уплачивается Страхователем Страховщику разными частями, согласно срокам страхования по безналичному расчету, предоплатой 100 % выставленной суммы по счету; г) Оказание услуг страхования гражданской ответственности перед третьими лицами для нужд ООО "Оренбург Водоканал": Страховая премия уплачивается в рассрочку двумя равными платежами. Первый платеж в размере 50 % вносится в течение 15 банковских дней с момента подписания договора. Второй платеж в размере 50% вносится в течение 6 месяцев с даты заключения договора;