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    Главная / Торги / Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"

    Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588192Дата и время окончания срока приема заявок Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"г. Омск, пр. Мира, 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588192

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223098

    Наименование закупки

    Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 11:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    005_Приложение___4_Формы.docx

    004_Приложение___3_Проект_договора.doc

    002_Приложение___1_Обоснование_НМЦД.xls

    003_Приложение___2_Описание_объекта_закупки__Редакция__2__.docx

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, 11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 20:5908.09.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588192Подведение итогов не позднее Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"г. Омск, пр. Мира, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка учебного стенда "Автоматизированная насосная станция"

    Начальная цена

    1 060 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    32.99.53.110

    Оборудование для обучения трудовым процессам

    Классификатор ОКВЭД2

    47.78.9

    Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027735/name/61388416c4c719.47727924

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Учебный стенд "Автоматизированная насосная станция""

    Кол-во: 2.00000

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    09.09.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Москва
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