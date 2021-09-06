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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку микросхем

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку микросхем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588216Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронных компонентов (микросхем)Великий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку микросхем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 11:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦ_2524.pdf

    Проект_договора_2524.doc

    Требования_заказчика_к_продукции__без_эквивалента_2524.docx

    Предложение_участника_в_отношении_продукции__без_эквивалента__2524.doc

    Информационная_карта_актуальная_2524.docx

    Приложение___4_к_документации___О_приоритете_товаров.doc

    Приложение___2_к_документации___Декларации.doc

    Извещение__запрос_котировок_МСП_.doc

    Ценовое_предложение_2524_изм._26.08.2021.docx

    Протокол_внесения_изменений_2524_26.08.2021.docx

    Приложение___3_к_документации___Декларация_интелект_собств.doc

    Протокол_рассмотрения_заявок_и_итогов_2524_2_заявки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
    Все закупки и тендеры Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде

    Юридический адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Почтовый адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Контактный телефон

    8162221140

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npkspp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юченкова Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронных компонентов (микросхем)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588216Подведение итогов не позднее Поставка электронных компонентов (микросхем)Великий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронных компонентов (микросхем)

    Начальная цена

    1 801 503,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК СПП
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Классификатор ОКПД2

    26.11.40.190

    Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026134/name/613635190bece9.89644668

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами"

    Кол-во: 3151.00000

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