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    Главная / Торги / Закупка «Шпилек Prosensor»

    Закупка «Шпилек Prosensor»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката Ст3сп2-свСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка «Шпилек Prosensor»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_на_поставку_шпилек.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1398

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    alla.romanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Алла Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка листового проката Ст3сп2-св

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката Ст3сп2-свСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144423Дата и время вскрытия заявок Закупка листового проката Ст3сп2-свСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144423Подведение итогов не позднее Закупка листового проката Ст3сп2-свСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка листового проката Ст3сп2-св

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка листового проката Ст3сп2-св

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа в соответствии с запросом
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист"

    Кол-во: 32

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