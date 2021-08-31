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Номер извещения
ГП144422
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка паронит, пробки, пластины
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1628
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
rti@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Вера Борисовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка листового проката Ст3сп2-св
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144422Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката Ст3сп2-свСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 12:0031.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144422Дата и время вскрытия заявок Закупка листового проката Ст3сп2-свСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка листового проката Ст3сп2-св
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка листового проката Ст3сп2-св
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
DJ
Документация лота
Кол-во: 25
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