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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021

    Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Проект_договора.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП144424.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-59

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    bredikhinama@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бредихина Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144424Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 12:0030.10.2021 12:0030.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144424Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 12:0030.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144424Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг и получения счета-фактуры заказчиком
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.900

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021"

    Кол-во:

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