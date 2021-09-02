Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144424 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-20-59 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты bredikhinama@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Бредихина Марина Анатольевна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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