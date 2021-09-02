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Номер извещения
ГП144424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-59
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
bredikhinama@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бредихина Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144424Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.10.2021 12:0030.10.2021 12:0030.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144424Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.202130.10.2021 12:0030.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144424Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке главы технико-экономического обоснования списания запасов угля к Геологическому отчету по оперативному изменению состояния запасов каменного угля по участку Поле шахты им. В.И.Ленина Ольжерасского каменноугольного месторождения в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса по состоянию на 01.01.2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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