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Номер извещения
32110588176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электростанции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 11:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,
Почтовый адрес
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65
Контактный телефон
2625577
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@kttu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сосновская Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. мира, д. 65
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электростанции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электростанции
Начальная цена
491 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП КТТУ
Все закупки и тендеры МУП КТТУ
Адрес местонахождения
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65
27.11.32.120
27.11
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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