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    Главная / Торги / Поставка электростанции

    Поставка электростанции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электростанцииг. Краснодар, ул. мира, д. 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электростанции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 11:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Электростанция__2_.zip

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Юридический адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Контактный телефон

    2625577

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@kttu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сосновская Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. мира, д. 65

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электростанции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 10:3007.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588176Подведение итогов не позднее Поставка электростанцииг. Краснодар, ул. мира, д. 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электростанции

    Начальная цена

    491 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП КТТУ
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Адрес местонахождения

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    27.11.32.120

    Установки генераторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026797/name/613747b612f5e8.59941430

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов"

    Кол-во: 3.00000

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