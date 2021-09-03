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    Главная / Торги / КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд ПАО «МОЭК» (2459)

    КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд ПАО «МОЭК» (2459)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588119Дата и время окончания срока приема заявок КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд ПАО «МОЭК» (2459)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21VP2137_1_83_МОЭК_КО_14.10.2021.zip

    Документация и извещение

    ZD_21VP2137_Перенос_ДПИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 481

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eafinogenova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афиногенова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588119Подведение итогов не позднее КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Начальная цена

    33 629 972,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 401 248,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 401 248,00

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1058868/name/6169666343b152.43308277

    15.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №21VP2137 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл.14» на земельных участках площадью 20 033 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:6688 по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д.14 и площадью 12 260 кв.м., кадастровый № 77:09:0001025:9 по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 14 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»"

    Кол-во: 1

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