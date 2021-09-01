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Номер извещения
ГП144421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатель 4МТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-34
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksandr.tsebinoga@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Цебинога Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Электродвигатель 4МТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144421Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатель 4МТЛенинский район
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 12:0017.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144421Подведение итогов не позднее Электродвигатель 4МТЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатель 4МТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
27.11.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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