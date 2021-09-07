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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий 331L"

    Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий 331L"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L".Москва, ул. Большая Внуковская д. 2А стр.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий 331L"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    26.08.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОНМЦД_Заявки_в_пл_закупки_90759_КИП_Анализатор_S331L_Подписано_.pdf

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1186

    Факс

    Адрес электронной почты

    5497@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранчикова Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Большая Внуковская д. 2А стр.1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 10:0023.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589306Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L".Москва, ул. Большая Внуковская д. 2А стр.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L".

    Начальная цена

    464 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с договором и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603056, г. Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Аэропорт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договором и Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.119

    Приборы цифровые электроизмерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L""

    Кол-во: 1.00000

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