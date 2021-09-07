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Номер извещения
32110589306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий 331L"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
26.08.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1186
Факс
Адрес электронной почты
5497@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранчикова Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Большая Внуковская д. 2А стр.1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительного прибора "Анализатор антенн и линий S331L".
Начальная цена
464 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603056, г. Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
26.51.43.119
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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