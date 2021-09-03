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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:5903.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588079Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. ТуймазыУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_иссле.docx

    Приложение_4__Коммерческое_предложение_.xlsx

    Документация_МИ_1150_2021_08.docx

    ПД_подряда_на_кадастровые_работы.docx

    Приложение_2__Техническое_задание_.7z

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_РАБОТЫ.docx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1150_2021_08.pdf

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1150_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588079Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. ТуймазыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ по внесению в ГКН сведений об охранных зонах объектов газоснабжения и необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов (или по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории), изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет газопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Начальная цена

    3 619 171,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    71.1

    Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026881/name/613752d18331a4.07012294

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044064/name/61530461b7ed13.35913259

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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