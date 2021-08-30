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Номер извещения
АП003057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельной продукции (№ 1603)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции (№ 1603)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 11:0010.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003057Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции (№ 1603)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельной продукции (№ 1603)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.3
Документация лота
Кол-во: 250
Кол-во: 11770
Кол-во: 11000
Кол-во: 3220
Кол-во: 3360
Кол-во: 320
Кол-во: 300
Кол-во: 2750
Кол-во: 3500
Кол-во: 950
Кол-во: 550
Кол-во: 1000
Кол-во: 610
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 240
Кол-во: 360
Кол-во: 12850
Кол-во: 570
Кол-во: 300
Кол-во: 860
Кол-во: 930
Кол-во: 1440
Кол-во: 3000
Кол-во: 950
Кол-во: 1920
Кол-во: 140
Кол-во: 450
Кол-во: 140
Кол-во: 25
Кол-во: 120
Кол-во: 190
Кол-во: 60
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