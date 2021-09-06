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    Главная / Торги / Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100

    Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144418Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144418

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Исследование рынка

    Дата публикации

    26.08.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Исседование_рынка_по_балансировке_ротора.docx

    НЦ25ДКС_06.0320_100СБ_6_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-20-40

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    EsyuninAndrey@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Есюнин Андрей В.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144418Подведение итогов не позднее Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка Продукции до Исполнителя и вывоз производиться силами Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере 50% от стоимости работ по договору. Окончательная оплата за выполненные работы по настоящему договору производиться в течение 15 рабочих дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.13.99.190

    Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100"

    Кол-во: 1

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