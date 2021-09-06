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Номер извещения
ГП144418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Исследование рынка
Дата публикации
26.08.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-20-40
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
EsyuninAndrey@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Есюнин Андрей В.
Место рассмотрения предложений
614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по балансировке ротора НЦ25ДКС-06.0320-100
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузка Продукции до Исполнителя и вывоз производиться силами Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.13.99.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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