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    Главная / Торги / Поставка соединений изолирующих фланцевых

    Поставка соединений изолирующих фланцевых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединений изолирующих фланцевыхКостромаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединений изолирующих фланцевых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)

    Дата публикации

    26.08.2021 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.xlsx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Итоговый_протокол___32110588030.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Юридический адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 4942 49-72-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YakovlevMA@gas-44.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Михаил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Кострома

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединений изолирующих фланцевых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588030Подведение итогов не позднее Поставка соединений изолирующих фланцевыхКострома

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединений изолирующих фланцевых

    Начальная цена

    1 702 720,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Адрес местонахождения

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Документация.rar

    26.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032706/name/6140a2f017e0c5.10955655

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 192.00000

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