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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110587971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электрооборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644520, ОБЛ ОМСКАЯ, Р-Н ОМСКИЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ ДОРСТРОЙ, 8, -, -
Почтовый адрес
644520, ОБЛ ОМСКАЯ, Р-Н ОМСКИЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ ДОРСТРОЙ, 8, -, -
Контактный телефон
+7 960 983-88-00
Факс
(3812)729341
Адрес электронной почты
OOV_zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чмырь Алена Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с извещением
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрооборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 03:00 GMT +306.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587971Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудованиев соответствии с извещением
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 03:0006.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587971Дата и время вскрытия заявок Электрооборудованиев соответствии с извещением
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование
Начальная цена
408 138,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД
Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД
Адрес местонахождения
644520, ОБЛ ОМСКАЯ, Р-Н ОМСКИЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ ДОРСТРОЙ, 8, -, -
27.12
27.12
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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