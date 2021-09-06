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    Главная / Торги / Электрооборудование

    Электрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587971Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудованиев соответствии с извещениемПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    154

    Наименование закупки

    Электрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение__документация___общая_.docx

    2._Проект_договора__поставка_.docx

    Протокол___32.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД

    Юридический адрес

    644520, ОБЛ ОМСКАЯ, Р-Н ОМСКИЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ ДОРСТРОЙ, 8, -, -

    Почтовый адрес

    644520, ОБЛ ОМСКАЯ, Р-Н ОМСКИЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ ДОРСТРОЙ, 8, -, -

    Контактный телефон

    +7 960 983-88-00

    Факс

    (3812)729341

    Адрес электронной почты

    OOV_zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чмырь Алена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    в соответствии с извещением

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 03:00 GMT +306.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587971Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудованиев соответствии с извещением

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 03:0006.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587971Дата и время вскрытия заявок Электрооборудованиев соответствии с извещением

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 20:0020.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587971Подведение итогов не позднее Электрооборудованиев соответствии с извещением

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование

    Начальная цена

    408 138,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛВОДОПРОВОД

    Адрес местонахождения

    644520, ОБЛ ОМСКАЯ, Р-Н ОМСКИЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ ДОРСТРОЙ, 8, -, -

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025878/name/6135f7cc2a6038.30842465

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 4.00000

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