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Номер извещения
32110597781
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 15:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
Контактный телефон
+7 499 973-50-08
Факс
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Адрес электронной почты
imolaw@muctr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муравьева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597781Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
Начальная цена
8 119 072,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
43.29.12.110
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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