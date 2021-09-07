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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597781Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 15:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_159ЭА_223.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 973-50-08

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597781Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка в рамках реализации мероприятий по АТЗ для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Начальная цена

    8 119 072,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Проект_договора_в_АД_159ЭА.docx

    30.08.2021

    Приложение_ЛСР.XLSX

    30.08.2021

    ТЗ_СМР___СГ_ограждение_Голуб.docx

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству периметрального ограждения территории Студенческого городка"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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