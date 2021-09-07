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Номер извещения
32110588385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз -43253)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2,
Почтовый адрес
162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2
Контактный телефон
+7 921 056-17-84
Факс
Адрес электронной почты
aankudinova@centr112.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анкудинова Алина Николаевна
Место рассмотрения предложений
162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2
Закупки и тендеры
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062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588385Дата и время окончания срока приема заявок 062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 11:0007.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588385Дата и время вскрытия заявок 062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)
Начальная цена
7 977 048,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦЕНТР 112
Все закупки и тендеры ЦЕНТР 112
Адрес местонахождения
162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2,
162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2
29.10.59.142
29.10.5
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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