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    Главная / Торги / Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз -43253)

    Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз -43253)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588385Дата и время окончания срока приема заявок 062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    062021КО35

    Наименование закупки

    Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз -43253)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_МТР_МИ.doc

    ТЗ_на_поставку_автоцистерны_АЦ_3_5.pdf

    Приложение_2_к_ТЗ_Методика_оценки.docx

    Форма_ЦП.xlsx

    Приложение_3_Типовой_договор_поставка_товара__разовый_.docx

    Протокол___32110588385_ЕИС.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР 112
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР 112

    Юридический адрес

    162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2

    Контактный телефон

    +7 921 056-17-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    aankudinova@centr112.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анкудинова Алина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588385Дата и время окончания срока приема заявок 062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 11:0007.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588385Дата и время вскрытия заявок 062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588385Подведение итогов не позднее 062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    062021КО35 Автоцистерна пожарная АЦ 3,5-40 (Камаз-43253)

    Начальная цена

    7 977 048,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНТР 112
    Все закупки и тендеры ЦЕНТР 112

    Адрес местонахождения

    162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2,

    162510, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н КАДУЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО КАДУЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.142

    Автомобили пожарные для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Документация_МТР_МИ.doc

    26.08.2021

    ТЗ_на_поставку_автоцистерны_АЦ_3_5.pdf

    26.08.2021

    Форма_ЦП.xlsx

    26.08.2021

    Приложение_2_к_ТЗ_Методика_оценки.docx

    26.08.2021

    Приложение_3_Типовой_договор_поставка_товара__разовый_.docx

    26.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030793/name/613ee5889a80a7.18955541

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автомобилей специального назначения"

    Кол-во: 1.00000

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