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    Главная / Торги / Работы по перекладке газопровода высокого давления методом ННБ

    Работы по перекладке газопровода высокого давления методом ННБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587917Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по перекладке методом ГНБЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    124-15/2021

    Наименование закупки

    Работы по перекладке газопровода высокого давления методом ННБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол12.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx

    извещение.docx

    Проект_договора.rar

    Техническое_задание.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 35251 0-49-20 доб. 154

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kiv@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Купцова Ирина Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по перекладке методом ГНБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:59 GMT +308.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587917Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по перекладке методом ГНБЧебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587917Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по перекладке методом ГНБЧебоксары

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 16:0014.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587917Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перекладке методом ГНБЧебоксары

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587917Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перекладке методом ГНБЧебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по перекладке методом ГНБ

    Начальная цена

    397 852,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033057/name/6141925a0f7030.48086487

    15.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036947/name/61486a104e6534.91196000

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

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