Субаренда нежилого помещения площадью 23,5 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, в 1 км на юго-запад от с. Бариновка

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144410 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Субаренда нежилого помещения площадью 23,5 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, в 1 км на юго-запад от с. Бариновка Валюта процедуры RUB Способ закупки Закупка у единственного поставщика Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Протокол_ЕП__225__АО_Самаранефтегаз.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика

Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО Юридический адрес 443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21 Почтовый адрес 443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21 Контактный телефон +7 846 336-59-27 доб. 300 Факс +7 846 336-63-00 Адрес электронной почты BochkovskayaTG@sngeo.ru Ф.И.О. контактного лица Бочковская Татьяна Геннадьевна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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