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    Главная / Торги / Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя Труда

    Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя Труда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144408Дата и время окончания срока приема заявок Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя ТрудаСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя Труда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    26.08.2021 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___224_ЕП_МУП_ЖКХ__Утевское_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя Труда

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202126.08.2021 10:4526.08.2021 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144408Подведение итогов не позднее Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя ТрудаСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя Труда

    Начальная цена

    116 017,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    11

    Напитки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1018493/name/61274873eae567.47213930

    26.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снабжение холодной питьевой водой СП №3 ПАО СНГЕО (Телегинский ЛУ и Восточно-Первомайский ЛУ), расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, п. Знамя Труда"

    Кол-во:

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