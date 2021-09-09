Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в 2021-2022 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003054 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0058094-300-2021 Наименование закупки Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в 2021-2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1 Почтовый адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1 Контактный телефон +7 3812 69-00-69 Адрес электронной почты Muzychenko.EV@omsk.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Мелешкина Лариса Викторовна Место рассмотрения заявок Омск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф Дата и время окончания срока приема заявок 09.09.2021 05:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003054 Дата и время окончания срока приема заявок Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф Омск Текущий статус Архив Предмет договора Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт