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Номер извещения
АП003054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в 2021-2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-00-69
Адрес электронной почты
Muzychenko.EV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелешкина Лариса Викторовна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 05:30 GMT +309.09.2021 05:3009.09.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003054Дата и время окончания срока приема заявок Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "ГазпромнефОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф
Официальный сайт, на котором размещена документация
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