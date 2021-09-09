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    Главная / Торги / Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в 2021-2022 году

    Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в 2021-2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 05:3009.09.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003054Дата и время окончания срока приема заявок Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "ГазпромнефОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0058094-300-2021

    Наименование закупки

    Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в 2021-2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-00-69

    Адрес электронной почты

    Muzychenko.EV@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелешкина Лариса Викторовна

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 05:30 GMT +309.09.2021 05:3009.09.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003054Дата и время окончания срока приема заявок Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "ГазпромнефОмск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Устранение выявленных нарушений по электробезопасности по программе "Каркас безопасности" на технологических объектах АО "Газпромнеф

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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