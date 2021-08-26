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Номер извещения
ГП144404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Промыслово-геофизические исследования (ПГИ), при ТКРС и контроле за разработкой месторождений; прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах; геофизические работы и исследования скважин при освоении после эксплуатационного бурения (ЭБ) и зарезки бокового ствола (ЗБС) на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2021-2022г.г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка у единственного поставщика
Дата публикации
26.08.2021 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Промыслово-геофизические исследования (ПГИ), при ТКРС и контроле за разработкой месторождений; прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах; геофизические работы и исследования скважин при освоении после эксплуатационного бурения (ЭБ) и зарезки бокового ствола (ЗБС) на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2021-2022г.г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202126.08.2021 10:4026.08.2021 10:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144404Подведение итогов не позднее Промыслово-геофизические исследования (ПГИ), при ТКРС и контроле за разработкой месторождений; прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах; геофизические работы и исследования скважин при освоении после эксплуатационного бурения (ЭБ) и зарезки бокового ствола (ЗБС) на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2021-2022г.г.Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промыслово-геофизические исследования (ПГИ), при ТКРС и контроле за разработкой месторождений; прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах; геофизические работы и исследования скважин при освоении после эксплуатационного бурения (ЭБ) и зарезки бокового ствола (ЗБС) на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2021-2022г.г.
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Прописано в ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
09.10.11.120
Документация лота
Кол-во:
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