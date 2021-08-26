Промыслово-геофизические исследования (ПГИ), при ТКРС и контроле за разработкой месторождений; прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах; геофизические работы и исследования скважин при освоении после эксплуатационного бурения (ЭБ) и зарезки бокового ствола (ЗБС) на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2021-2022г.г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144404 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Промыслово-геофизические исследования (ПГИ), при ТКРС и контроле за разработкой месторождений; прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах; геофизические работы и исследования скважин при освоении после эксплуатационного бурения (ЭБ) и зарезки бокового ствола (ЗБС) на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2021-2022г.г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Закупка у единственного поставщика Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Протокол__221__ЕП_ООО_ТНГ_АлГИС.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика

Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО Юридический адрес 443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21 Почтовый адрес 443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21 Контактный телефон +7 846 336-59-27 доб. 300 Факс +7 846 336-63-00 Адрес электронной почты BochkovskayaTG@sngeo.ru Ф.И.О. контактного лица Бочковская Татьяна Геннадьевна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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