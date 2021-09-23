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    Главная / Торги / 1637/26.08.21/КО/Э Поставка стеллажей

    1637/26.08.21/КО/Э Поставка стеллажей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1637/26.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1637/26.08.21/КО/Э Поставка стеллажей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    26.08.2021 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Изменение_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 15:30 GMT +323.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 06:0024.09.2021 06:0024.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144405Дата и время вскрытия заявок Поставка стеллажейСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2021 12:0015.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144405Подведение итогов не позднее Поставка стеллажейСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.202115.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144405Подведение итогов не позднее Поставка стеллажейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей

    Начальная цена

    256 882,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стеллажей"

    Кол-во:

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