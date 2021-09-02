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Номер извещения
ГП144403
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос ценовых котировок на инструмент CERATIZIT
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7551
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Artem.Mikhaylov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Михайлов Артем Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144403Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструментаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144403Дата и время вскрытия заявок закупка инструментаСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
количество - в соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка на условиях DDP (Санкт-Петербург)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.73.40.276
28.62
Документация лота
Кол-во:
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