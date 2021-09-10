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    Главная / Торги / ПСД «Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми». Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера

    ПСД «Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми». Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587831Дата и время окончания срока приема заявок ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    216

    Наименование закупки

    ПСД «Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми». Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    26.08.2021 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    216.7z

    216.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:00 GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587831Дата и время окончания срока приема заявок ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 15:00GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587831Дата и время вскрытия заявок ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.202122.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110587831Дата окончания срока рассмотрения заявок ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 15:0022.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587831Подведение итогов не позднее ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587831Подведение итогов не позднее ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПСД Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1

    Начальная цена

    3 445 182,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.20.110

    Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.2

    Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034331/name/61430cb94107f2.31856772

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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