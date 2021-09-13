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Номер извещения
32110587841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-2211)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
26.08.2021 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 13:00 GMT +313.09.2021 13:0013.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587841Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудованияСамара
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 13:00GMT +313.09.2021 13:0013.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587841Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудованияСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.202115.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110587841Дата окончания срока рассмотрения заявок Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудованияСамара
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 16:0022.09.2021 16:0022.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587841Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудованияСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудования
Начальная цена
2 471 526,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
33.12.2
33.12
Документация лота
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