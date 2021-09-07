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    Главная / Торги / Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У

    Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144401Дата и время окончания срока приема заявок Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2УМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    Соглашения_об_ЭДО_(для_сторонних_контрагентов).docx

    Прил.к_ЗД.zip

    ТЗ_МКЮ.docx

    Договор__поставки_форма.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-41

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    belkinsi@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белкин Сергей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144401Дата и время окончания срока приема заявок Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2УМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 08:0030.11.2021 08:0030.11.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144401Подведение итогов не позднее Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2УМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 08:0030.11.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144401Подведение итогов не позднее Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2УМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка согласно заявки Покупателя(с указанием в ТКП срока поставки с момента заявки Покупателя). Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидростойка МКЮ.2У.30.04"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Домкрат передвижки МКЮ.2У.47.13.000-03"

    Кол-во: 29

    "Позиция 3"

    "Домкрат шибера МКЮ.2У.30.05.04"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Домкрат консоли МКЮ.2У.30.06"

    Кол-во: 55

    "Позиция 5"

    "Домкрат угловой 2М138.21.85.000-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Домкрат конвейера МКЮ.4У.49.11.000-02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Домкрат бокового перекрытия 2М138.21.71.400-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Кронштейн балки передвижки с крепежем МКЮ.2У.33.07"

    Кол-во: 10

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