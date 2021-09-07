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Номер извещения
ГП144401
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-41
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
belkinsi@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Белкин Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144401Дата и время окончания срока приема заявок Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2УМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 08:0030.11.2021 08:0030.11.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144401Подведение итогов не позднее Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2УМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Силовая гидравлика комплекса МКЮ - 2У
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
Кол-во: 29
Кол-во: 20
Кол-во: 55
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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