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    Главная / Торги / Реализация кранов, задвижек, тройников в г. Вологда

    Реализация кранов, задвижек, тройников в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144402Дата и время окончания срока приема заявок Реализация кранов, задвижек, тройников в г. ВологдаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация кранов, задвижек, тройников в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    IMG_3035.jpg

    IMG_3044.jpg

    Копия_Форма_ТКП_краны.xlsx

    IMG_3036.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация кранов, задвижек, тройников в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144402Дата и время окончания срока приема заявок Реализация кранов, задвижек, тройников в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 09:0016.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144402Подведение итогов не позднее Реализация кранов, задвижек, тройников в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144402Подведение итогов не позднее Реализация кранов, задвижек, тройников в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация кранов, задвижек, тройников в г. Вологда

    Начальная цена

    2 327 263,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "задвижка Ду50 Ру10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая ДУ 50 Ру 160"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "клапан запорн. ККЗГ-25*10 Ду25 Ру10МПА с КОФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "клапан запорн..15лс57нж Ду20 Ру10 с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "клапан запорн..15лс57нж Ду25 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "клапан запорн.проходной 15с52нж11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой DN10 PN160 штуцерный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой DN15 PN16 штуцерный ЯГТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой DN25 PN16 ст.09Г2С (под приварку)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "кран шаровой DN40 PN1,6 муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой DN50 PN16 ст. 09г2с под приварку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой ДУ10 РУ16 штуцерный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой ДУ10 РУ80 запорный штуцерно-ниппельный ст. 09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой ДУ100 РУ10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой ДУ100 РУ16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой ДУ100 РУ160 под приварку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой ДУ15 РУ1,6 муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой ДУ15 РУ16 муфтовый"

    Кол-во: 17

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой ДУ20 РУ80 штуцерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой ДУ25 РУ1,6 муфтовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой ДУ32 РУ1,6 муфтовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой ДУ32 РУ16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой ДУ50 РУ8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой ДУ8 РУ80 запорный муфтовый ст. 09Г2С"

    Кол-во: 36

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой ДУ80 РУ16 ст. 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой ДУ80 РУ8 под приварку"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Кожух крана"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Кран BPW DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кран запора воздуха"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Тройник 108*10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Тройник 108*4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Тройник 108*4-76*3,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Тройник 108*6"

    Кол-во: 13

    "Позиция 35"

    "Тройник 108*6-76*5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Тройник 108*6-89*6"

    Кол-во: 33

    "Позиция 37"

    "Тройник 108*8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Тройник 114*6-57*4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Тройник 114*8-89*6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Тройник 159*6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Тройник 159*8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Тройник 219*8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Тройник 219*8-89*6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Тройник 32*3-25*2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Тройник 32*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Тройник 426*14-325*12 09Г2С в изоляции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Тройник 57*3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Тройник 57*4-25*2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тройник 57*4-45*3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Тройник 57*5"

    Кол-во: 76

    "Позиция 51"

    "Тройник 57*6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Тройник 76*3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Тройник 76*6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 54"

    "Тройник 76*6-45*4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Тройник 76*6-45*4 ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Тройник 89*6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Тройник 89*6-57*4"

    Кол-во: 21

    "Позиция 58"

    "Тройник 89*6-57*5"

    Кол-во: 1

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