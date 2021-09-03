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    Главная / Торги / Отбор организации на оказание услуг по техническому обслуживанию ККТ

    Отбор организации на оказание услуг по техническому обслуживанию ККТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 06:5903.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587792Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание онлайн-касс Атол 15фУльяновск, ул. Гагарина, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на оказание услуг по техническому обслуживанию ККТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 10:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Лот_2_Техническое_задание.docx

    Документация.doc

    Лот_1_Коммерческое_предложение__Форма_3_.xlsx

    Лот_1_Приложение__1_к_ТЗ.docx

    Лот_1_Проект_договора_.doc.doc

    Лот_1_Техническое_задание_.docx.docx

    Лот_2_Коммерческое_предложение__Форма_3_.xlsx

    Лот_2_Приложение__1_к_ТЗ.docx.docx

    Лот_2_Проект_договора_.doc.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание онлайн-касс Атол 15ф

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587792Подведение итогов не позднее Обслуживание онлайн-касс Атол 15фУльяновск, ул. Гагарина, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание онлайн-касс Атол 15ф

    Начальная цена

    3 402 168,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026262/name/6136f65a47bcb0.36104858

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026271/name/6136f7e5711c59.52006573

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Обслуживание онлайн-касс ККТ «РР-02Ф»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587792Подведение итогов не позднее Обслуживание онлайн-касс ККТ «РР-02Ф»Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание онлайн-касс ККТ «РР-02Ф»

    Начальная цена

    500 904,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026306/name/6136fc254153a4.49699626

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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