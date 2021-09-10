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Номер извещения
АП003053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению семинаров для обслуживающего персонала двигателей Waukesha 275 GL, эксплуатируемых в ООО "Газпромнефть-Восток"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3822 31-08-10 доб. 1244
Адрес электронной почты
TK@tomsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Дмитриевич
Место рассмотрения заявок
Томск
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Услуги по проведению семинаров для обслуживающего персонала двигателей Waukesha 275 GL, эксплуатируемых в ООО «Газпромнефть-Восток»
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 10:00 GMT +310.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003053Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению семинаров для обслуживающего персонала двигателей Waukesha 275 GL, эксплуатируемых в ООО «Газпромнефть-Восток»Томск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по проведению семинаров для обслуживающего персонала двигателей Waukesha 275 GL, эксплуатируемых в ООО «Газпромнефть-Восток»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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