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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ, УАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ, УАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144420Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144420

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-13/СТНГ

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ, УАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.docx

    Проект_Договора_поставки.docx

    Образец_спецификации.xlsx

    Техническое_задание_2108_13_СТНГ_Лот_1__2.pdf

    Извещение_2108_13_СТНГ.docx

    Форма_КП_2108_13_СТНГ_Запчасти_для_ам_Урал__КАМАЗ_Лот_1.xlsx

    Форма_КП_2108_13_СТНГ_Запчасти_для_ам_Урал__УАЗ_Лот_2.xlsx

    Проект_Договора_хранения.doc

    ГП144420_Лот_1.pdf

    ГП144420_Лот_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 459

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.sukharev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухарев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144420Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144420Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144420Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка запасных частей на условиях заключения договора хранения сроком 90 дней. Оплата за запасные части в течение 15 календарных дней после ежемесячной выборки/вывода из хранения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.92.29.000

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1105927/name/61b2009aa49e46.18819903

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жгут проводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Адсорбер со встроенным регулятором давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Амортизатор передней подвески"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Бачок гур"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок дозировочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вал промежуточный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вилка полуоси наружной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Втулка опоры шаровой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Втулка цапфы кулака поворотного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Втулка балансира"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Выключатель массы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Выключатель сигнала торможения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гидроусилитель руля в сборе усиленный палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Датчик импульсов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик спидометра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Диафрагма энергоаккумулятора тип 24 (глубокая)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Диск колесный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Диск шарнира переднего моста усиленного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Замок двери правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Зеркало широкоугольное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Камера тормозная правого колеса среднего и заднего моста"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Клапан ограничения давления рампы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Кольцо башмака балансира уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Кулак шарнира переднего моста усиленного"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Металлорукав с фланцами"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Механизм клиновой Fenox"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Модуль управления светом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Моторедуктор стеклоочистителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Насос гидроусилителя в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Переключатель света"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Подшипник роликовый цилиндрический поворотного кулака"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Подшипник шкворня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Полуось переднего моста внутренняя правая усиленная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Прерыватель указателя поворотов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Привод стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Прокладка картера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Реле электромагнитное 24V 4-х контактное 12А замыкающее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Реле электромагнитное 5-ти контактное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Ремкомплект прокладок двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Ремкомплект прокладок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Рессора задняя усиленная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Ручка двери наружная правая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Сальник подкачки шин 60х82х10"

    Кол-во: 32

    "Позиция 49"

    "Сальник редуктора правого вращения 80х105х10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Спидометр 24В ВЗЭП электронный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Стеклоподъемник в сборе левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Теплообменник жидкостно-масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Толкатель клапана"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Топливный насос высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Топливозаборник с датчиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тяга рулевая поперечная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Тяга сошки рулевого управления в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Устройство натяжное ремня компрессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Устройство переговорное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Фонарь автопоезда Урал-next"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Фонарь габаритный со световозвращающим диодом 12/24V оранжевый"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Фонарь задний левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Фонарь задний правый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Фонарь освещения номерного знака"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Форсунка"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "Шайба опорная переднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Шарнир вала рулевого управления УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Шина автомобильная c камерой, без о/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Шланг соеденительный воздушного фильтра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Амортизатор Урал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Бак топливный Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Втулка шлицевая с шарниром Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Гайка КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Замок зажигания ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Комплект патрубков радиатора Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Механизм рулевой Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Реле поворота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Реле стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Ремкомплект теплообменника (круглый) фтор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Сальник 70*92*12/16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Стеклопакет бокового окна Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Трубка турбокомпрессора ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Вал карданный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Вал промежуточный (в сборе)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Клапан редукционный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Крышка калорифера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Насос топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Патрубок выходной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Патрубок калорифера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Подогреватель в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Привод насоса со шкивом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Прокладка калорифера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Форсунка пусковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Форсунка рабочая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Заслонка ЯЗДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Вал коленчатый в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Вал коленчатый в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Вал распределительный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Вал распределительный ЯМЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Вкладыш коренной нижний"

    Кол-во: 21

    "Позиция 104"

    "Вкладыш шатунный верхний"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Вкладыши коренные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Вкладыши шатунные коленчатого вала ДААЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Втулка клапана направляющая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 108"

    "Втулка направляющая клапана ЯМЗ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 109"

    "Гильза с поршнем и кольцами в сборе"

    Кол-во: 18

    "Позиция 110"

    "Гильза,поршень,палец,поршневые и стопорные кольца"

    Кол-во: 18

    "Позиция 111"

    "Клапан впускной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 112"

    "Клапан впускной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 113"

    "Клапан выпускной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 114"

    "Клапан выпускной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 115"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Полукольцо упорного подшипника коленвала"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Ремкомлект прокладок двигателя полный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Ремкомплект двигателя полный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Толкатель клапана"

    Кол-во: 12

    "Позиция 120"

    "Толкатель клапана ЯМЗ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 121"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Турбокомпрессор ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Шайба упорного подшипника"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Блок дозировочный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Блок цилиндров в сборе с заглушками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Вал коленчатый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Вал распределительныйс шестерней в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Вкладыши шатунные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Вкладыши шатунные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Генератор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Гильза, поршень, кольца"

    Кол-во: 32

    "Позиция 132"

    "Главный цилиндр управления сцеплением"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Головка блока цилиндров"

    Кол-во: 32

    "Позиция 134"

    "Датчик давления топлива в рампе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Датчик скорости спидометра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Комплект прокладок двигателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Компрессор 1-цилиндровый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Муфта вязкости крыльчатки вентелятора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Муфта электромагнитная привода вентилятора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Подшипник выжимной сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Полукольца упорного подшипника коленчатого вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала верхнее"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Ролик натяжной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Стартер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Толкатель клапана"

    Кол-во: 64

    "Позиция 148"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 16

    "Позиция 149"

    "Форсунка"

    Кол-во: 32

    "Позиция 150"

    "Форсунка охлаждения поршня"

    Кол-во: 32

    Лот 2

    Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144420Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144420Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144420Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка запасных частей на условиях заключения договора хранения сроком 90 дней. Оплата за запасные части в течение 15 календарных дней после ежемесячной выборки/вывода из хранения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.92.29.000

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1105936/name/61b200ffbc3836.76753724

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адсорбер со встроенным регулятором давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Амортизатор передней подвески"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Блок управления двигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вал рулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал рулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вентилятор с муфтой включения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Втулка амортизатора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Выключатель сигнала торможения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Гайка М20х1,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Замок двери левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Замок двери правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Камера тормозная правого колеса среднего и заднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Кольцо башмака балансира уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран ручник тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кран тормозной двухсекционный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Личинки замка двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Личинки замка двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лючок насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Механизм клиновой Fenox"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "ПГУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Переключатель световой сигнализации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Радиатор отопителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Реле стартера"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Рессора задняя 9 лист. со скобой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Рессора передняя 12л. L=1606мм усиленная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Рукав 54х65-0,29"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Рычаг щеток левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рычаг щеток правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Сидение водителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сиденье водителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Сильфон газопровода с фланцами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Тяга левая в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Тяга правая в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Тяга привода в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Фонарь габаритный со световозвращающим диодом 12/24V оранжевый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Фонарь освещения номерного знака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Чашка защитная манжеты оси балансира"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Шайба замочная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Шайба стопорная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Шланг соеденительный воздушного фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Элемент оптический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Комплект предохранителей плоских"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Коромысло УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Кривошип стеклоочистителя УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Манжета полуоси с пружиной Урал"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Рассеиватель заднего фонаря"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Рассеиватель заднего фонаря МАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Рассеиватель заднего фонаря МАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Ступица Урал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Трубка подвода масла ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Фара противотуманная Камаз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Фонарь заднего хода Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Фонарь задний левый МАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Фонарь задний правый МАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Авточехол пассажирского сиденья вахтового автобуса салона (на одно сиденье) КШС авточехол"

    Кол-во: 280

    "Позиция 58"

    "Трубка тормозная задняя левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Амортизатор задний газовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Амортизатор подвески масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Втулка амортизатора переднего верхняя"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Гайка стремянки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Датчик массового расхода воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Замок двери"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Колодка стояночного тормоза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Пыльник кулака поворотного кулака (ремкомплект)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Регулятор холостого хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Рессора задняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Сальник передней ступицы колеса 2.2-60х85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Свеча зажигания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Ступица колеса переднего/заднего 85мм Н/О (10 отверстий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Фланец коробки раздаточной задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Гайка колеса УАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Датчик давления и температуры УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Замок двери УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Защелка замка двери правая УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Зеркало боковое УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ручка стеклоподьемника ВАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Рычаг стеклоочистителя УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Трос газа УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Быстросъемный патрон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "AOK Шланг AHR-1037 шланг для пневмодрели"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Удлинитель вентиля резиновый с оплеткой 250мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Пневмодрель 20 000 об/мин с набором насадок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Буферный очиститель, 250мл/250г (банка с кистью)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 86"

    "Грибки Г-15-1 кордовые (для камерных шин), 10шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Грибки Г-18-2 кордовые (для бескамерных шин), 10шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Латки круглые Ф102, 20 шт.коробка, Rossvik"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Латки круглые Ф72, 30 шт.коробка, Rossvik"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Латки круглые Ф92, 20 шт.коробка, Rossvik"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Удлинитель вентиля металлический прямой 139мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Наконечник накачки для пистолетов Н32,Н20,Н33"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Пистолет для накачки колес - michelin"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Пластыри R-10 (холодные), 20 шт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Пластыри R-12 (холодные), 10 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Пластыри RS-25 (белые), 10 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Пластыри RS-45 (белые), 10 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Пластыри RS-541 (белые), 10 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Пластыри СRS-42с (белые), 10 шт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Пластыри СRS-451d (белые), 10 шт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Шнуры В-200 3 мм, 50 шт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Хомут силовой 104-112"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Хомут силовой 122-130"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Хомут силовой 17-19"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Хомут силовой 23-25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Хомут силовой 40-43"

    Кол-во: 100

    "Позиция 107"

    "Хомут силовой 55-59"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Хомут силовой 63-68"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Хомут силовой 65-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "Хомут силовой 75-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 111"

    "Хомут силовой 86-91"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Хомут червячный 10-16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 113"

    "Хомут червячный 110-130"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Хомут червячный 12-22"

    Кол-во: 400

    "Позиция 115"

    "Хомут червячный 16-27"

    Кол-во: 400

    "Позиция 116"

    "Хомут червячный 20-32"

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "Хомут червячный 25-40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 118"

    "Хомут червячный 30-45"

    Кол-во: 150

    "Позиция 119"

    "Хомут червячный 40-60"

    Кол-во: 150

    "Позиция 120"

    "Хомут червячный 50-70"

    Кол-во: 150

    "Позиция 121"

    "Хомут червячный 60-80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "Хомут червячный 8-16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 123"

    "Хомут червячный 90-110"

    Кол-во: 50

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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    Гарантия на исполнение контракта
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