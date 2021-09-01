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Номер извещения
ГП144420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ, УАЗ (базис г. Усть-Кут)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+49 5645 016 02 доб. 459
Факс
--
Адрес электронной почты
m.sukharev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухарев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144420Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144420Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для а/м Урал, КАМАЗ (базис г. Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.92.29.000
29.32.30.390
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 32
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 21
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 32
Кол-во: 5
Кол-во: 32
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 64
Кол-во: 16
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144420Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144420Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для а/м Урал, УАЗ (базис г. Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.92.29.000
29.32.30.390
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 280
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 50
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