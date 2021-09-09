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Номер извещения
ГП144400
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ. Поставка до 10.12.2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-64
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
Smolenovalp@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Смоленова Любовь Петровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144400Дата и время окончания срока приема заявок Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 10:0030.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144400Подведение итогов не позднее Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»Междуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
33 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877 Кемеровская-область г.Междуречненск ,Южная пром.зона Складское хозяйство ПАО Южный КубассРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
32.99.11.120
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 30
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