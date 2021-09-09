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    Главная / Торги / Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ. Поставка до 10.12.2021г.

    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ. Поставка до 10.12.2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144400Дата и время окончания срока приема заявок Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка Респираторов изолирующих регенеративных Р30 и Р34 согласно ТЗ. Поставка до 10.12.2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Договор__поставки_форма.rtf

    Приложение_2_Спецификация_форма.doc

    Приложение__4_Реквизиты__Южного_Кузбасса.docx

    Приложение_5_ТЗ_ШО.doc

    Приложение_6_ТЗ_ШС.doc

    Приложение_7_ТЗ_ШЛ.doc

    Приложение__3_документ_запроса_предложений.doc

    ГП144400_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-64

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    Smolenovalp@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смоленова Любовь Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144400Дата и время окончания срока приема заявок Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 10:0030.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144400Подведение итогов не позднее Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»Междуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144400Подведение итогов не позднее Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка респираторов Р30 и Р34 соглаcно ТЗ для нужд ПАО Южный Кузбасс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    33 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877 Кемеровская-область г.Междуречненск ,Южная пром.зона Складское хозяйство ПАО Южный КубассРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.120

    Респираторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_5_ТЗ_ШО.doc

    06.09.2021

    Приложение_6_ТЗ_ШС.doc

    06.09.2021

    Приложение_7_ТЗ_ШЛ.doc

    06.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112341/name/61bb033509b007.74212386

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор изолирующий регенеративный 2-х часового защитного действия (Р-34)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Респиратор изолирующий регенеративный 4-х часового защитного действия (Р-30)"

    Кол-во: 30

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    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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