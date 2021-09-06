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    Главная / Торги / Открытый редукцион №ОР21-08-100 Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)

    Открытый редукцион №ОР21-08-100 Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144397Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144397

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР21-08-100

    Наименование закупки

    Открытый редукцион №ОР21-08-100 Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    26.08.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._ОР21_08_100_v1.doc

    1.1_Приложение_4.1__ПО_.docx

    ГП144397_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144397Подведение итогов не позднее Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037817/name/61498c6d30d475.26012991

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение ПО Checkmarx для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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