Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ Parker

    Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ Parker

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144399Дата и время окончания срока приема заявок Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ ParkerКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144399

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    70189

    Наименование закупки

    Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ Parker

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта_на_ЭТП_70189.pdf

    ГП144399_second_parts_protocol.rtf1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ Parker

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:30 GMT +303.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144399Дата и время окончания срока приема заявок Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ ParkerКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 10:3003.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144399Дата и время вскрытия заявок Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ ParkerКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144399Подведение итогов не позднее Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ ParkerКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ Parker

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорского завода, склад 6020Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.12.1

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    28.12.13

    Насосы гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовая форма договора

    30.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049196/name/615be6948c6647.87108832

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос гидравлический PV140R1K4T1VMRZ Parker"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237224
    Гидроцилиндр
    Гидроцилиндр
    593813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить